شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يُجهز سامسون أكينولا للظهور الأول فى الدورى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، البنيني سامسون أكينولا لقيادة هجوم الفريق الأبيض فى ضربة البداية بالدورى أمام سموحة، والمقرر لها الأربعاء.

ووضع فيريرا برنامج تأهيل خاص لسامسون أكينولا على أمل تجهيزه من الناحية الفنية والبدنية وانسجامه مع الفريق، حتى يصبح جاهزًا للحصول على فرصة المشاركة فى أول مباراة بالدورى التى ستقام أمام سموحة السكندرى.

ويدخل نادي الزمالك الدوري المصري لموسم 2022-2023 سعيا للحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي، وللمرة الـ15 فى تاريخه.

الزمالك يدخل الموسم بشكل مختلف عن الموسم الماضي، بعدما دعم فريقه بعدة لاعبين جدد، فى مقدمتهم الثلاثي الأجنبي السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا والمغربي زكريا الوردي.