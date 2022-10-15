شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم حاتم وأحمد صلاح يحصدان برونزية بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الزوجي المكون من أحمد صلاح وأدهم حاتم لاعبا المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة على برونزية بطولة مصر الدولية فى نسختها السادسة بعد غياب عامين بسبب فيروس كورونا، والمقامة حاليا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

وخسر الزوجي المصري أمام الزوجي الفرنسي المكون من "رومين فرانك ولويس دوكور" في نصف نهائي البطولة الدولية بنتيجة شوطين دون مقابل.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21 - 10، 21 - 12"، لتحصل مصر على الميدالية البرونزية الوحيدة في البطولة عقب وداع أغلب اللاعبين المصريين البطولة من ثمن وربع النهائي.

وتشهد البطولة مشاركة 144 لاعبا ولاعبة من 30 دولة وهم: "الجزائر - فرنسا - تايلاند - الكونغو - السعودية - إنجلترا - ألمانيا - نيجيريا - باكستان - مالطا - أستونيا - كازاخستان - أذربيجان - موريشيوس - بلغاريا - إيطاليا - ماليزيا - المجر - جنوب إفريقيا - البحرين - سلوفاكيا - اسكتلندا - اليونان - زامبيا - ميانمار - الهند - الأردن - أوغندا - سويسرا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".