شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يبحث عن هدف ثانٍ واتحاد المنستيري يسعى لإدراك التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي واتحاد المنستيري التونسي، فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، القامة حالياً باستاد الأهلي والسلام، والنتيجة تقدم الأهلي بهدف نظيف عن طريق أحمد عبد القادر.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين، وحاول الأهلي تدريجياً شن هجمات على مرمى الفريق التونسي الذي لعب دون حذر بحثاً عن هدف مُبكر.

وضغط الأهلي على الضيوف ونجح أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 15 مُستغلاً تمريرة سحرية من على معلول وراوغ عبد القادر دفاع المنستيري وأودعها في شباك الفريق التونسي.

بعد الهدف نشط أداء الفريق التونسي محاولاً التسجيل والتعادل كما واصل الأهلي اللعب بقوة ونشاط وأنطلق على معلول باكثر من كرة ناحية اليسار وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف ثان بعدما تسلم كرة ولعبها بعيداً عن الشباك.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد عبدالمنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول، حمدي فتحي، وأليو ديانج، وبرونو سافيو، وأحمد عبدالقادر، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

وُيدير المباراة الحكم الزامبي جياني سيكازوي، والأنجولي جيرسون دو سانتوس مساعد أول ، ويعاونه الحكم الموزبيقي أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبي نيكولا إدريك حكمًا رابعًا، فقد حكم سيكازوي للأهلي 6 مباريات، وحقق فيها الاهلي الفوز في 4، و تعادل في مواجهتين.

فيما يجلس على الدكة ، أيمن أشرف وحسين الشحات وعلي لطفي، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وشادي حسين وحسام حسن وكريم فؤاد ومحمد هاني.

وتواجد الجمهور في ملعب السلام قبل فتح أبواب الاستاد بعدة ساعات لدعم المارد الأحمر في اللقاء المرتقب من أجل التأهل رسمياً لدور المجموعات في البطولة القارية.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم مُتسلحاً بالأرض والجمهور وكذلك بنتيجة لقاء الذهاب بعدما فاز على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد حمل توقيع محمد عبد المنعم في اللحظات الأخيرة.



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (46)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (47)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (48)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (49)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (50)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (51)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (1)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (2)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (3)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (4)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (5)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (6)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (7)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (8)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (9)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (10)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (11)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (12)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (13)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (14)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (15)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (16)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (17)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (18)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (19)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (20)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (21)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (22)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (23)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (24)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (25)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (26)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (27)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (28)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (29)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (30)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (31)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (32)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (33)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (34)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (35)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (36)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (37)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (38)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (39)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (40)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (41)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (42)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (43)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (44)