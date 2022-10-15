شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يسجل أول أهداف الأهلي فى مرمى اتحاد المنستيري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد عبد القادر بالهدف الأول للأهلي في مرمى الاتحاد المنستيري بالدقيقة 15 من المباراة المقامة حاليا باستاد السلام، فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويخوض الأهلي مباراة اليوم مُتسلحاً بالأرض والجمهور وكذلك بنتيجة لقاء الذهاب بعدما فاز على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد حمل توقيع محمد عبد المنعم في اللحظات الأخيرة.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد عبدالمنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول، حمدي فتحي، وأليو ديانج، وبرونو سافيو، وأحمد عبدالقادر، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

وُيدير مباراة الليلة الحكم الجامبي جياني سيكازوي، والأنجولي جيرسون دو سانتوس مساعد أول ، ويعاونه الحكم الموزبيقي أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبي نيكولا إدريك حكمًا رابعًا، فقد حكم سيكازوي للأهلي 6 مباريات، وحقق فيها الاهلي الفوز في 4، و تعادل في مواجهتين.



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مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (32)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (33)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (34)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (35)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (36)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (37)



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مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (7)



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مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (9)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (10)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (11)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (12)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (13)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (14)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (15)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (16)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (17)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (18)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (19)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (20)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (21)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (22)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (23)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (24)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (25)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (26)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (27)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (28)



مباراة الاهلى واتحاد المنستيرى (29)