شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي واتحاد المنستيري فى ملعب السلام بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي واتحاد المنستيري التونسي فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وُيدير المباراة الحكم الجامبي جياني سيكازوي، والأنجولي جيرسون دو سانتوس مساعد أول ، ويعاونه الحكم الموزبيقي أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبي نيكولا إدريك حكمًا رابعًا، فقد حكم سيكازوي للأهلي 6 مباريات، وحقق فيها الاهلي الفوز في 4، و تعادل في مواجهتين.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد عبدالمنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول، حمدي فتحي، وأليو ديانج، وبرونو سافيو، وأحمد عبدالقادر، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

فيما يجلس على الدكة ، أيمن أشرف وحسين الشحات وعلي لطفي، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وشادي حسين وحسام حسن وكريم فؤاد ومحمد هاني.

وتواجد الجمهور في ملعب السلام قبل فتح أبواب الاستاد بعدة ساعات لدعم المارد الأحمر في اللقاء المرتقب من أجل التأهل رسمياً لدور المجموعات في البطولة القارية.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم مُتسلحاً بالأرض والجمهور وكذلك بنتيجة لقاء الذهاب بعدما فاز على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد حمل توقيع محمد عبد المنعم في اللحظات الأخيرة.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة، كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر ‏ومحمد شريف وبرونو سافيو وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وحسام ‏حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق وطاهر محمد ‏طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا.‏