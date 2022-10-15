"تقسيمة قوية" بمران الزمالك استعدادًا لسموحة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة غلق ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا والتركيز فقط على مباريات بطولة الدوري، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الفوز، للحفاظ على لقب الدوري، للموسم الثالث على التوالي.

كما عقد فيريرا، جلسة أخرى خاصة ومطولة مع كل من أحمد فتوح، وحسام عبد المجيد، وحمزة المثلوثي، ومحمد عبد الغني، وشهدت الجلسة شرحًا مفصلًا من المدير الفني، لرباعي الفريق لبعض المواقف الدفاعية التي تعرض لها الفريق خلال مواجهتي فلامبو البوروندي، وحرص فيريرا على تطبيق الشرح بشكل فعلي بالكرة خلال المران.

واكتفى لاعبو الفريق الأبيض، الذين شاركوا في مباراة فلامبو البوروندي بصورة أساسية بأداء مجموعة من التدريبات التأهيلية والاستشفاء، خلال المران الجماعي.

حيث فضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي فيريرا خوض الأساسيين لبعض التدريبات الخفيفة، خوفًا من تعرضهم للارهاق بعد المشاركة في مباراة بطل بوروندي بدوري أبطال أفريقيا، وعلى الرغم من ذلك، خاض الفريق تقسيمة قوية، أعطى خلالها المدرب البرتغالي، مجموعة من التعليمات للاعبين، وظهر الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومصطفى شلبي، وسيف جعفر، وسامسون أكينولا بصورة جيدة.

فيما واصل محمود حمدي "الونش"، وعبدالله جمعة، البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق، وخاضا فقرة تأهيلية خاصة تحت إشراف أندرية فيليب مسؤول الأحمال، وقام اللاعبان بالركض حول الملعب بجانب خوض بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بالأمس، بعدما فاز من قبل بهدف دون رد في لقاء الذهاب ليصعد الأبيض لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.

وتستعد قلعة ميت عقبة البيضاء، لمواجهة سموحة في أولى مباريات الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب المقاولون العرب.