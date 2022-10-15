بالأرقام.. نجم الأهلي يكسر صيامه التهديفي بعد 10 مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أنهى أحمد عبدالقادر، نجم الأهلي، صيامه التهديفي مع الفريق في كل البطولات بعد 10 مباريات، عندما هز شباك الاتحاد المنستيري التونسي اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي شقيقه الاتحاد المنستيري على ستاد "الأهلي وي السلام" في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي حسم مباراة الذهاب في تونس الأسبوع الماضي بنتيجة 1-0 بعد هدف عبدالمنعم القاتل.

وأحرز عبدالقادر هدفًا للأهلي في الدقيقة 15 من مباراة اليوم بعد مجهود فردي مميز.

ويعتبر الهدف هو الثالث لعبدالقادر مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا في مباراته الـ12، بعد هدفيه في المريخ السوداني ووفاق سطيف الجزائري الموسم الماضي.

كذلك هو الهدف الثامن للاعب مع الفريق الأحمر في كل البطولات، بعد هدفين سابقين في دوري الأبطال، 3 أهداف في الدوري المصري، هدف واحد في الكأس، وآخر في كأس العالم للأندية.

ويعتبر هدف عبدالقادر هو الأول له مع الأهلي في كل البطولات منذ هدفه في مرمى فيوتشر يوم 12 يوليو الماضي، ضمن الجولة 24 من الموسم الماضي للدوري، أي منذ أكثر من 3 شهور.

وفشل عبدالقادر بعدها في التسجيل خلال 10 مباريات خاضها، 9 منها في الموسم الماضي من الدوري، ومباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري.