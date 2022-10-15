فولفسبورج ينجح في التعادل أمام مونشنجلادباخ بفضل مرموش بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق فولفسبورج تعادلًا مثيرًا أمام ضيفه مونشنجلادباخ، بهدفين لمثلهما، في مباراة تألق فيها لاعب المنتخب الوطني عمر مرموش، عقب نزوله بديلًا في الدقيقة 59، وتسجيله هدف التعادل لفريقه بعد 10 دقائق من نزوله.

تقدم اينتراخت فرانكفورت للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، بفضل فوزه الكاسح على ضيفه باير ليفركوزن 5 /1 اليوم السبت في المرحلة العاشرة من البوندسليجا.

وسجل شتوتجارت فوزه الأول هذا الموسم واكتسح ضيفه بوخوم بأربعة أهداف لهدف.

وفي باقي المباريات فاز ماينز على مضيفه فيردر بريمن بهدفين دون رد.