الأهلي 3 - 0 الاتحاد المنستيري.. حمدي فتحي يسجل برأسية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة الأهلي أمام نظيره الاتحاد المنستيري في لقاء يقام على ملعب "الأهلي WE السلام" في إياب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان لقاء الذهاب شهد تفوق الأهلي بهدف دون رد عن طريق محمد عبد المنعم في الدقيقة (90+3)، حيث أقيمت المباراة على ملعب "مصطفى بن جنات" الخاص بفريق المنستيري.

ويمتلك فريق الأهلي فرصة الصعود إلى دور المجموعات حال خروجه بنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير، في المقابل ليس أمام الاتحاد المنستيري سوى الفوز بنتيجة أكثر من هدف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - أكرم توفيق.

خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - برونو سافيو - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

أحداث المباراة

وبعد مرور 10 دقائق من زمن المباراة ، أظهر لاعبو الأهلي سيطرة على مجريات اللعب وسط تراجع من لاعبي الاتحاد المنستيري والتركيز على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 12، حاول اللاعب أكرم توفيق استخدام سلاح التوصيب عن بعد لكن كرته اصطدمت بدفاع الاتحاد المنستيري.

وترجم الأهلي سيطرته لهدف أول في الدقيقة15 عن طريق اللاعب أحمد عبدالقادر، بعدما استلم كرة خلف الدفاع من علي معلول، ليمر بشكل مميز ويسجل الكرة داخل الشباك.

وسدد طاهر محمد طاهر تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 28، لكن الكرة استقرت في يد الحارس.

وفي الدقيقة 33، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه أكرم توفيق لاعب الأهلي، بعدما تدخل بشكل قوي ضد لاعب الاتحاد المنستيري.

وسجل حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة43، بعدما نفذ طاهر محمد ركل ركنية حولها فتحي برأسه لداخل شباك الاتحاد المنستيري.

وعاد حمدي فتحي ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة57، بعد عرضية من طاهر محمد، ليرتقي فتحي ويحول الكرة لداخل شباك مرمى الفريق التونسي.

وسدد عثمان واتارا كرة من داخل منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة62 وسط غلفة من الدفاع، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي.

وفي الدقيقة76، كاد أن يسجل شادي حسين الهدف الرابع للأهلي، بعد تمريرة متقنة من أفشة خلف دفاع الاتحاد المنستيري، ليحولها حسين برأسه لكن حارس الفريق الضيف ابعدها لركلة ركنية.