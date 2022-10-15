عمر مرموش: الاستقرار في ألمانيا لم يكن سهلًا.. واللعب مع صلاح ساعدني كثيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف الدولي المصري عمر مرموش جناح فريق فولفسبورج عن الصعوبات التي واجهته بعد استقراره في ألمانيا، متحدثًا عن دور محمد صلاح ومساعدته له داخل وخارج الملعب مع المنتخب الوطني.

وقضى عمر مرموش فترتين ناجحتين على سبيل الإعارة في ناديي سانت باولي وشتوتجارت، قبل أن يعود إلى فريقه فولفسبورج.

ومنذ بداية الموسم الحالي، شارك مرموش مع فولفسبورج في 11 مباراة حتى الآن، مُسجلًا 3 أهداف.

وأجرى الجناح المصري حوارًا مع الموقع الرسمي لنادي فولفسبورج وجاء كالتالي:

كيف تعلمت اللغة الألمانية بشكل جيد؟

عندما كان عمري 18 عامًا بدأت تعلم اللغة الألمانية، كنت أتلقى درسًا لمدة ساعة ونصف مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع وذلك ساعدني كثيرا.

كيف تأقلمت بشكل عام في ألمانيا؟

كان الأمر صعبًا بالتأكيد في البداية، لقد جئت من مصر، بثقافة مختلفة تمامًا.

في البداية لم يكن من السهل العيش بمفردي، خاصة وأن الحياة في مصر تتمحور حول الأسرة، لذا كان من الصعب في البداية الانفصال عن العائلة والأصدقاء، لكنني كنت أرغب دائمًا في الذهاب لهذه الرحلة واللعب في أوروبا.

ما مدى أهمية اللعب في سانت باولي ثم شتوتجارت بالنسبة لك وكيف ساهم في تطويرك؟

اللعب في سانت باولي وشتوتجارت كان مهمًا للغاية بالنسبة لي، في بعض الأحيان يتعين عليك أن تأخذ خطوة للخلف من أجل اتخاذ خطوتين للأمام وهذا ساعدني على التحسن والتطور.

حصلت على مكانة أساسية تحت قيادة نيكو كوفاتش منذ بداية الموسم.. كيف تشعر الآن؟

بالطبع أشعر أنني بحالة جيدة، لقد بدأت الموسم بشكل جيد وسجلت هدفا في الكأس وأحاول دائمًا أن أفعل ما يريده المدرب مني وما يحتاجه الفريق مني، في الوقت الحالي أنا سعيد لأنني حصلت على وقت كبير للعب والمشاركة.

تلعب في المنتخب المصري جنبًا إلى جنب مع النجم العالمي محمد صلاح، ما الذي تعلمته من اللعب بجواره؟

من النادر أن تلعب بجوار نجم عالمي مثل محمد صلاح وأن تكون قادرًا على التعلم منه.

اللعب بجوار صلاح ساعدني كثيرًا كما تعلمت منه أمور كثيرة داخل وخارج الملعب، وهناك تفاصيل بسيطة تكشف الفارق بين اللاعب المحترف العادي والنجم العالمي.