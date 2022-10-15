تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الاتحاد المنستيري في لقاء يقام على ملعب "الأهلي WE السلام" في إياب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان لقاء الذهاب شهد تفوق الأهلي بهدف دون رد عن طريق محمد عبد المنعم في الدقيقة (90+3)، حيث أقيمت المباراة على ملعب "مصطفى بن جنات" الخاص بفريق المنستيري.

ويمتلك فريق الأهلي فرصة الصعود إلى دور المجموعات حال خروجه بنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير، في المقابل ليس أمام الاتحاد المنستيري سوى الفوز بنتيجة أكثر من هدف.

وأجرى كولر تغييرًا في وسط الملعب بخروج عمرو السولية ليكون بدلاً منه حمدي فتحي.

وفي الجانب الهجومي، سيلعب محمد شريف أساسيًا على حساب شادي حسين والذي لعب مباراة الذهاب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - أكرم توفيق.

خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - برونو سافيو - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.