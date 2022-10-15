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الامارات | التعاون يقهر "فرسان هسبانيا" بخماسية في دوري «الهواة»

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محمد فاضل - رأس الخيمة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت فرق الحمرية والعروبة والتعاون الفوز اليوم في منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة. وفاز التعاون على ضيفه فرسان هسبانيا بخمسة اهداف لهدفين، وسجل للتعاون العراقي منتظر محمد هدفين والسنغالي محمد ابيبو هدفين، وهدف من البرازيلي كارلوس البيرتو، بينما سجل لفرسان هسبانيا لطفي ماتشو ورمضان الكاس. ليصبح رصيد التعاون 8 نقاط في المركز السادس متقدما بفارق الاهداف على الرمس السابع بنفس الرصيد.

وفاز العروبة على ضيفه بينونة بهدف نظيف سجله الصربي فيليب، ليصبح رصيد العروبة 10 نقاط في المركز الخامس، بينما بينونة بـ 6 نقاط في المركز الثالث عشر، وفاز الحمرية على مضيفه الرمس بهدف نظيف سجله البرازيلي جابريل، ليصبح رصيد الحمرية 10 نقاط في المركز الرابع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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