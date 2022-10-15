الامارات | كلباء يعمق جراح دبا.. ويصل النقطة الـ10

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق كلباء اليوم فوزا مستحقا على ضيفه دبا بهدفين نظيفين ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين. وكان كلباء الطرف الأفضل، وحصد النقطة الـ10، بينما ظل دبا بنقطة واحدة في المركز الاخير، ليتأزم موقفه أكثر. وكاد كلباء يسجل أول أهداف المباراة بعد هجمة سريعة قادها الأرجنتيني برايان وحبيب الفردان لولا تسديدة التوغولي مالابا التي كانت ضعيفة. وأنقذ عبدالسلام محمد مدافع كلباء شباك مرماه بعد ان ابعد الكرة من امام مهاجم دبا ألفارو، وكاد لاعب دبا

تافادزوا يتقدم بالهدف الاول لولا ان كرته من ضربة حرة مباشرة ابعدها حارس كلباء عيسى احمد الى ركنية.

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب كلباء، فرهاد مجيدي، تغييرات هجومية بإشراكه أحمد عامر وياسر حسن. وساهم التغيير الفني الناجح لكلباء في تسجيل "النمور" يسجل جميلين كان الأول عن طريق الايطالي دانييل بيسا بعد تسديدة من خارج الجزاء ارتطمت بالقائم، وهزت الشباك في الدقيقة 76. وجاء الثاني من كلباء عن طريق أحمد عامر مستفيدا من خطأ دفاعي لمدافع دبا خالد عبدالله الذي أعاد كرة قصيرة لحارس مرماه خطفها عامر وسددها براسه في الدقيقة 84.