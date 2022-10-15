شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين فيريرا وزيزو بمران الزمالك ورفع الحمل البدنى للبدلاء والمستبعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مطولة مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض خلال المران الجماعي اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة تحفيز المدير الفني للاعب، ومطالبته بالاستمرار على نفس المستوى الذى يقدمه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، وحرص فيريرا على الحديث مع "زيزو" فى بعض المواقف الفنية المراد تنفيذها خلال المباريات المقبلة، بجانب بعض المهام الإضافية داخل الملعب.

وخاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدون من مواجهة فلامبو البوروندي تدريبات بدنية قوية، وركز الجهاز الفني على رفع المعدل البدني للاعبين قبل انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة سموحة فى أولى مبارياته فى مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.

وحقق الزمالك الفوز على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بالأمس، بعدما فاز من قبل بهدف دون رد في لقاء الذهاب ليصعد الأبيض لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.