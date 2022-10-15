شكرا لقرائتكم خبر عن الونش وعبد الله جمعة يواصلان التأهيل فى الزمالك.. واستشفاء للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، السبت، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض الثنائي فقرة تأهيلية خاصة تحت إشراف أندرية فيليب مسؤول الأحمال، وقام اللاعبان بالركض حول الملعب بجانب خوض بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

واكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة فلامبو البوروندي بصورة أساسية بأداء مجموعة من التدريبات التأهيلية والاستشفاء.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي فيريرا خوض الأساسيين لبعض التدريبات الخفيفة، خوفا من تعرضهم للارهاق بعد المشاركة في مباراة بطل بوروندي بدوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة سموحة في أولى مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.

وحقق الزمالك الفوز على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بالأمس ، بعدما فاز من قبل بهدف دون رد في لقاء الذهاب ليصعد الأبيض لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.