شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك قبل الاستعداد لانطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة غلق ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا والتركيز فقط على مباريات بطولة الدوري، مشيراً إلى ضرورة تحقيق الانتصارات في البطولة المحلية والدفاع عن اللقب.

فيما عقد فيريرا جلسة مطولة مع أحمد فتوح، وحسام عبد المجيد، وحمزة المثلوثي، ومحمد عبد الغني رباعي الأبيض على هامش التدريبات الجماعية، وشهدت الجلسة شرحا مفصلا من المدير الفني، لرباعي الفريق لبعض المواقف الدفاعية التي تعرض لها الفريق خلال مواجهتي فلامبو البوروندي، وحرص فيريرا على تطبيق الشرح بشكل فعلي بالكرة خلال المران.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة سموحة في أولى مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.

وحقق الزمالك الفوز على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بالأمس ، بعدما فاز من قبل بهدف دون رد في لقاء الذهاب ليصعد الأبيض لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.