شكرا لقرائتكم خبر عن حسن قداح ينضم للأحمر للمشاركة مع الخليج السعودى فى السوبر جلوب.. وبشير للترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد البارى، مدير فريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن انضمام حسن قداح لزميله أحمد الأحمر فى الإعارة للخليج السعودى للمشاركة فى بطولة كأس العالم "السوبر جلوب".

وقال عبد البارى، فى تصريح لليوم السابع، إن مصطفى بشير سيخوض البطولة مع الترجي التونسى أيضا، وكريم هنداوى للخليج السعودى.

وأعلن نادي الخليج السعودي، اليوم السبت، التعاقد مع أحمد الأحمر لاعب نادى الزمالك لكرة اليد، دون الإعلان عن تفاصيل العقد بين النادى السعودى واللاعب.

وكان مسئولو نادي الزمالك قد تلقوا عرضا من نادي الخليج السعودي لاستعارة أحمد الأحمر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 وحتى 24 أكتوبر الجاري في المملكة العربية السعودية.