شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى فى حراسة مرمى بيراميدز وفخر الدين يقود الهجوم أمام هلال الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل الفريق لمواجهة هلال الساحل السوداني في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويحل هلال الساحل ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية، بعدما حقق بيراميدز الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل سجلهما فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي. وجاء التشكيل على النحو التالي: وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي خط الوسط: محمود صابر - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إسلام عيسى - رمضان صبحي خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف فيما يتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أسامة جلال - أحمد فتحي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - محمد صادق - فخري لاكاي - دودو الجباس - عبد الله مجدي.

ويدير اللقاء طاقم حكام من المغرب بقيادة الحكم، نور الدين الجعفري، ويعاونه لحسن أزاجو المساعد الأول، وهشام أيت أبو، المساعد الثاني، والحكم الرابع عادل زاروك، ويراقب المباراة، السيد مازي زام علي من دولة زنزبار، ويتابع إجراءات تطبيق فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.