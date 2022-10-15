موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري اليوم في إياب أبطال إفريقيا.. والقناة المفتوحة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يحلّ الاتحاد المنستيري التونسي ضيفًا على الأهلي، في السادسة مساء اليوم السبت 15 أكتوبر، على ملعب "الأهلي والسلام"، في إياب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب في تونس بهدف نظيف، ويكفي المارد الأحمر التعادل للتأهل لدور الـ16.

وتعتبر مواجهة الاتحاد المنستيري هي ثاني التجارب الرسمية للمدير الفني الجديد للنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، بعد التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي رحل بنهاية الموسم الماضي بعد أقل من 3 أشهر من التعاقد معه.

وكان الأهلي قد خاض معسكره التحضيري للموسم الجديد خلال الأيام الماضية، تخللته 3 مباريات ودية أقيمت على استاد "الأهلي وي السلام"، أمام كل من بتروجت، أسوان وطلائع الجيش.

وحقق الأهلي الفوز في أول مبارتين، باكتساح بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى أسوان بهدفين مقابل هدف، وكان التعادل السلبي هو نتيجة ثالث وآخر وديات الأهلي في معسكر التجهيز للموسم الجديد.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتحاد المنستيري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد عبد القادر،طاهر محمد طاهر، برونو سافيو.

خط الهجوم: شادي حسين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD.