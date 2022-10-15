«أتمنى أن يعيده الله سالمًا لزوجته وبناته» .. رسائل مؤثرة موجهة لمحمود الخطيب

الشارقة - اميمة ياسر - وجه فرج عامر رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر فرج عامر"ما ينفعش مانقفش مع الراجل المحترم اللي بيفضل الأهلي علي نفسه.. شهادة لوجه الله، محمود الخطيب بيخاف علي الأهلي وفلوس الأهلي أكتر من أي حاجة في الدنيا".

وتابع فرج عامر:"واللي بيفرحه انتصارات الأهلي، ومهما الأهلي كسب أو فاز عايزه يكسب أكتر ويفوز أكتر، ويرضي جماهيره وأعضائه بس بشرف وفي الملعب".

أتمنى أن يعيده الله سالمًا لزوجته وبناته

من جانبه وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى نظيره في الأهلي محمود الخطيب، بسبب الوعكة الصحية التي يمر بها خلال الفترة الحالية.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "أتمنى الشفاء للأستاذ محمود الخطيب، هو مريض بالفعل منذ فترة، وأتمنى أن يعيده الله سالمًا لزوجته وبناته، وسبق وذكرت أن أحفاده زملاء أحفادي في مدرسة واحدة".

وتابع: "أقول لـ مجلس إدارة الأهلي لا تجعلوا الصفحات تسبنا، أنا تقدمت ببلاغات كثيرة، وأسهل شيء قلة الأدب".

وأضاف: "سهل أتحدث عن كل عضو في مجلس إدارة الأهلي، وكل شخص منهم له تاريخ عندي، ولكن لا أتحدث من أجل مصلحة البلد واستقرارها".

ووجه رئيس الزمالك رسالة إلى نظيره السابق ممدوح عباس، قائلًا: "أريدك أن تحضر إلى قناة الزمالك ونقيم مناظرة بيننا، وسأكشف كل شيء بالمستندات".

واختتم: "الحجز على أرصدة نادي الزمالك كان لسببين، الأول حتى لا يتعاقد النادي مع صفقات جديدة، والثاني إثارة الجماهير على مجلس الإدارة".