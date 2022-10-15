شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون مصرى يابانى لتطوير الجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مرزوق على، رئيس الاتحاد المصري للجودو والإيكيدو والسومو، على توقيع بروتوكول تعاون مع ياسوهيرو ياماشيتا رئيس الاتحاد الياباني للجودو، وذلك فى إطار خطة التطوير والبناء للاتحاد على هامش منافسات بطولة العالم الأخيرة، والتى أقيمت خلال الفترة من 6 وحتى 12 أكتوبر الجارى فى أوزبكستان.

وحضر جلسة التشاور بين الطرفين الأسطورة محمد رشوان رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الجودو، والذي كان له دور بارز فى إتمام الاتفاق مع الجانب الياباني بفضل علاقته القوية مع يامشيتا التى يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية اليابانية بجانب رئاسته لاتحاد الجودو ببلاده.

ومن المقرر أن يشمل البروتوكول عقد دورتين للمدربين، كل دورة مدتها أسبوعان يقوم الجانب الياباني بارسال خبراء للتدريس بالدورة، وإقامة معسكرات للمنتخبات القومية لجميع المراحل العمرية بدء من مرحلة الأشبال إلى مرحلة الرجال والسيدات في الكودوكان ومختلف الجامعات اليابانية، ارسال خبراء يابانيين لتعليم و تدريب الكاتا بمصر.

ويشهد الجودو المصري حاليا طفرة على مستوى النتائج، وزيادة ملحوظة في حجم المشاركات المحلية، واهتمام كبير بالجودو النسائي أيضا.

ويخطط اتحاد الجودو خلال الفترة المقبلة لاستضافة عدد من البطولات والأحداث العالمية، واستغلال الطفرة الانشائية التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الفترة الحالية.