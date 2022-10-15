شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلى فى دور الـ32 الأفريقى قبل مواجهة الاتحاد المنستيرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الاتحاد المنستيرى على ملعب الأهلى والسلام، فى إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى.
عاد الأهلي من تونس بفوز ثمين على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ليضع قدما في دور المجموعات قبل مباراة الإياب في القاهرة ، لعب محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، دور البطولة فى الوقت القاتل، وخطف هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 90+3، ليمنح المارد الأحمر عودة قوية لبطولته المفضلة.
الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية.
وقبل مواجهة الاتحاد المنستيرى، نستعرض ماذا يفعل الأهلى فى بداية مشواره آخر 10 سنوات..
2021 / 2022
2020 /2021
التقى الأهلى مع فريق سونيديب بطل النيجر فى الدور التمهيدى لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، فاز المارد الأحمر ذهاباً 1-0 وكرر انتصاره فى مباراة الإياب 4-0.
2019/2020
التقى الأهلى مع فريق اطلع بره من جنوب السودان فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2019 – 2020، فاز المارد الأحمر ذهابا 4 – 0، وكرر انتصاره فى مباراة الإياب بنتيجة 9 – 0.
2018/2019
تقابل الأهلى مع جيما آبا جيفار الإثيوبى فى دور الـ32 موسم 2018 / 2019، فاز المارد الأحمر ذهابًا 2-0، وخسر فى مباراة الإياب بهدف دون مقابل.
2016
2015
تفوق الأهلى على الجيش الوطنى الرواندى فى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث فاز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 2-0.
تخطى الأهلى نظيره يانج أفريكانز التنزانى بصعوبة بالغة فى بداية مشواره الأفريقى عام 2014، حيث تبادل الفريقين الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 1-0، قبل أن يحسم المارد الأحمر تأهله بركلات ترجيح بنتيجة 4-3.
افتتح الأهلى مشواره فى بطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2013 بمواجهة فريق توسكر الكينى فى دور الـ32، وفاز المارد الأحمر ذهابًا وإيابًا 2-1، 2-0 وتأهل لدورالـ16 بالبطولة.
2012
تقابل الأهلى مع البن الإثيوبى فى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، وفاز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة فى مباراة الإياب.
بداية مشوار الأهلى الإفريقى عام 2011 جاءت ضد فريق سوبر سبورت بطل جنوب أفريقيا، فاز المارد الأحمر ذهابًا 2-0، وخسر فى مباراة الإياب بهدف دون رد.
2010
استهل فريق الأهلى مشواره فى بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2010 بمواجهة فريق جانرز بطل زيمبابوى فى دور الـ32، وخسر المارد الأحمر ذهابًا 1-0، وفاز فى لقاء الإياب 2-0، ليتأهل لدور الـ16 بالبطولة.