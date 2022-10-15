شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلى فى دور الـ32 الأفريقى قبل مواجهة الاتحاد المنستيرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الاتحاد المنستيرى على ملعب الأهلى والسلام، فى إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى.

عاد الأهلي من تونس بفوز ثمين على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ليضع قدما في دور المجموعات قبل مباراة الإياب في القاهرة ، لعب محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، دور البطولة فى الوقت القاتل، وخطف هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 90+3، ليمنح المارد الأحمر عودة قوية لبطولته المفضلة.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية.

وقبل مواجهة الاتحاد المنستيرى، نستعرض ماذا يفعل الأهلى فى بداية مشواره آخر 10 سنوات..



2021 / 2022 2021 / 2022



2020 /2021 التقى الأهلى مع الحرس الوطنى بطل النيجر فى دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، وتعادل المارد الأحمر ذهاباً بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق فوزاً كاسحاً فى مباراة الإياب بالقاهرة بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف.2020 /2021

التقى الأهلى مع فريق سونيديب بطل النيجر فى الدور التمهيدى لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، فاز المارد الأحمر ذهاباً 1-0 وكرر انتصاره فى مباراة الإياب 4-0.

2019/2020

التقى الأهلى مع فريق اطلع بره من جنوب السودان فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2019 – 2020، فاز المارد الأحمر ذهابا 4 – 0، وكرر انتصاره فى مباراة الإياب بنتيجة 9 – 0.

2018/2019

تقابل الأهلى مع جيما آبا جيفار الإثيوبى فى دور الـ32 موسم 2018 / 2019، فاز المارد الأحمر ذهابًا 2-0، وخسر فى مباراة الإياب بهدف دون مقابل.



2016 التقى الأهلى مع بيدفيست الجنوب إفريقى فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017 فاز المارد الأحمر بهدف نظيف فى مباراة الذهاب، وحسم التعادل السلبى مباراة الإياب.2016



2015 واجه الأهلى نظيره ريكرياتيفو الأنجولى فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2016، انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، وفاز المارد الأحمر فى مباراة الإياب بهدفين دون رد.2015

تفوق الأهلى على الجيش الوطنى الرواندى فى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث فاز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 2-0.

تخطى الأهلى نظيره يانج أفريكانز التنزانى بصعوبة بالغة فى بداية مشواره الأفريقى عام 2014، حيث تبادل الفريقين الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 1-0، قبل أن يحسم المارد الأحمر تأهله بركلات ترجيح بنتيجة 4-3.

افتتح الأهلى مشواره فى بطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2013 بمواجهة فريق توسكر الكينى فى دور الـ32، وفاز المارد الأحمر ذهابًا وإيابًا 2-1، 2-0 وتأهل لدورالـ16 بالبطولة.

2012

تقابل الأهلى مع البن الإثيوبى فى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، وفاز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة فى مباراة الإياب.

بداية مشوار الأهلى الإفريقى عام 2011 جاءت ضد فريق سوبر سبورت بطل جنوب أفريقيا، فاز المارد الأحمر ذهابًا 2-0، وخسر فى مباراة الإياب بهدف دون رد.

2010

استهل فريق الأهلى مشواره فى بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2010 بمواجهة فريق جانرز بطل زيمبابوى فى دور الـ32، وخسر المارد الأحمر ذهابًا 1-0، وفاز فى لقاء الإياب 2-0، ليتأهل لدور الـ16 بالبطولة.