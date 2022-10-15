منتخب سيدات اليد يتوجه إلى إسبانيا 26 أكتوبر استعدادا لأمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يتوجه منتخب مصر لسيدات كرة اليد إلى إسبانيا 26 أكتوبر الجارى لخوض دورة دولية ودية خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجارى، بمشاركة منتخبى إسبانيا وتونس استعدادا لأمم أفريقيا بالسنغال الشهر المقبل.

ويخوض المنتخب الوطنى للسيدات مباراة ودية مع نادى الزمالك غدا، الأحد، بمجمع الصالات المغطاة "صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر"، وذلك بعد اعتذار منتخب الجزائر عن عدم الحضور لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب المصرى.

كما يشمل برنامج استعدادات الفريق الوطنى مباريات قوية قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة، حيث يشارك الفريق الوطنى المصرى للسيدات فى دورة دولية ودية فى إسبانيا فى الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجارى بمشاركة منتخبى إسبانيا وتونس.

ويتوجه المنتخب الوطنى للسيدات من إسبانيا إلى التشيك لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب التشيك فى الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر المقبل.

وتضم مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ25 للسيدات لكرة اليد كلا من:

المجموعة الأولى: منتخب أنجولا - منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية - منتخب الرأس الأخضر - منتخب الجزائر.

المجموعة الثانية: منتخب تونس - منتخب الكونغو - منتخب غينيا - منتخب المغرب - منتخب مصر .

المجموعة الثالثة: منتخب الكاميرون - منتخب السنغال - منتتخب مدغشقر - منتخب كوت ديفوار.