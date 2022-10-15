شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تترقب العودة لوصافة التصنيف العالمى للاسكواش بعد تأهلها لنهائى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة عالمياً، العودة لوصافة التصنيف العالمي للاسكواش مرة أخرى، بعد أسبوعين فقط من التراجع للمركز الثالث، حيث تقدمت على حسابها هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة.

ومن المقرر أن تستعيد نور الشربيني المركز الثاني خلف نوران جوهر لاعبة وادي دجلة، في أول تصنيف يتم الإعلان عنه من رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك بعدما تأهلت نور الشربيني إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش.



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وضمنت مصر لقلب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى، وذلك بعد تأهل الثنائي النصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة عالميا، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى وحامل لقب النسخة الأخيرة.

وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وفازت نور الشربيني على منافستها النيوزيلندية جويل كينج في نصف النهائي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-5.

لتضرب نوران جوهر موعدا مع نور الشربيني في المباراة النهائية للبطولة التي تقام في الساعات الأولى من صباح غدا الأحد.