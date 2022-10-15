شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المعلومات عن اتحاد المنستيرى منافس الأهلى الليلة فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الأهلى نظيره الاتحاد المنستيرى فى السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام فى إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى، وسط حضور جماهيرى يقارب العشرة آلاف متفرج، ويسعى المارد الأحمر لحسم تأهله للدور التالى بالبطولة بشكل رسمي.

وعاد الأهلي من تونس بفوز ثمين على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ليضع قدما في دور المجموعات قبل مباراة الإياب في القاهرة ، لعب محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، دور البطولة في الوقت القاتل، وخطف هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 90+3، ليمنح المارد الأحمر عودة قوية لبطولته المفضلة.

وتأسس فريق الاتحاد المنستيرى فى مدينة المنستير بتونس فى 17 مارس 1923 ويلقب بـ "أبناء الرباط"، كما يمتلك ملعبا سعته 20 ألف مشجع، وهو ملعب مصطفى بن جنات.

وأنهى الموسم الماضى فى المركز الثانى بالدورى التونسى بفارق نقطتين عن الترجى.

كما حصل على بطولتين خلال تاريخه هما كأس تونس موسم 2019-2020، والسوبر التونسى موسم 2020-2021.

وتبلغ قيمة الفريق التسويقية، وفقا لموقع ترانسفير ماركت، 9.18 مليون يورو.

وتبلغ متوسط أعمار اللاعبين 24.9 عاما فى الاتحاد المنستيرى.

ويعد يوسف العبدلي هداف الاتحاد المنستيرى في الدوري بالموسم الماضي برصيد 5 أهداف، ولكنه رحل إلى صفوف الأهلي السعودي، يوم 26 يوليو 2022.

كما يعد زياد العلوي وحسام تقا ويوسف عومارو أبرز لاعبي الاتحاد المنستيري التونسي .

ويتولى مهمة تدريب الفريق الصربي ماركو نوفيش وذلك من شهر يوليو الماضي.

وتأهل الاتحاد المنستيرى لدور الـ 32 بالخسارة من الجيش الرواندى ذهاباً بهدف دون رد ثم فاز إياباً 3-0.