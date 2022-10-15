شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعجل الاتحاد التونسى لإرسال البطاقة الدولية لحمدى النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعجل مسئولو النادى الاسماعيلى نظراءهم فى الاتحاد التونسى لإرسال البطاقة الدولية لحمدى النقاز، الوافد الجديد للفريق، وذلك حتى يستطيع اللاعب الظهور فى مباراة الأهلى بافتتاحية بطولة الدوري والمقرر لها عصر الأربعاء المقبل.

وأعلن النادي الإسماعيلي تعاقده مع الظهير التونسي حمدى النقاز، بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة بداية من الموسم المقبل فى صفقة انتقال حر.

ولا تعد هذه المرة الأولى التى يتواجد بها النقاز في الدوري المصري، حيث سبق له اللعب فى صفوف الزمالك.

وأسفرت قرعة الدورى الممتاز بنسختها الجديدة عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى فى مواجهة مع الأهلى بالجولة الافتتاحية للمسابقة.