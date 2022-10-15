شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والكويت الكويتى فى نهائى البطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره الكويت الكويتى، فى نهائي البطولة العربية التى تقام بالكويت.

تقام مباراة الأهلى والكويت الكويتى فى نهائي البطولة العربية فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ـ السابعة بتوقيت الكويت.

وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على كاظمة الكويتى فى نصف النهائي، ومن قبلها الفوز على الجهراء الكويتى فى ربع النهائي، ومن قبله تحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات التى خاضها.





وفاز الأهلى فى مشواره بالبطولة العربية على كافة منافسيه، حيث تغلب على الميناء اليمنى 132/53 والغرافة القطرى 108/70 والرياضى لرياضى اللبناني 88/71 فى دور المجموعات ليتصدر مجموعته محققا العلامة الكاملة. وفى دور الـ 16 التقى الأهلي مع نظيره أهلى حلب السورى وفاز 76/87، وفى ربع النهائي ألتقى مع الجهراء الكويتى وفاز أيضا بنتيجة 93/54، قبل الفوز فى نصف النهائي علي كاظمة الكويتى.

نتائج الأهلى فى البطولة العربية لكرة السلة

قائمة الأهلى فى البطولة العربية لكرة السلة

تضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

وشارك من مصر فى البطولة الاتحاد السكندري أيضا إلا أنه ودع المنافسات من دور ربع النهائي أمام كاظمة الكويتى.