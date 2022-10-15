شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطالب الجبلاية والرابطة باللعب باستاد القناة فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة النادى المصري بياناً رسمياً، طالب خلاله اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية بخوض الفريق البورسعيدى مبارياته باستاد هيئة قناة السويس فى الموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة النصري، برئاسة كامل أبو علي، قد أبرم اتفاقا مع إدارة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية لاستضافة مباريات المصرى باستاد الهيئة الجديد، كما وضعت إدارة النادى ملعب استاد السويس الجديد كملعب احتياطي.

وذكر النادى المصري فى بيانه، تقبل مجلس الإدارة فى حال اللعب باستاد الهيئة، الالتزام بتقديم كل ما يلزم، بما فى ذلك تخفيض أعداد الجماهير والمعاونة فى أى إجراءات إدارية يستلزمها الموقف، كما أكد مجلس الإدارة تقبله اللعب على أى ملعب داخل بورسعيد (المريخ، الرباط، بورفؤاد) بدون جمهور، وهى الملاعب التى تستضيف المباريات التى ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

كما طالب بيان المصري رابطة الأندية بتأجيل المباراة الأولى للفريق البورسعيدي لحين الحصول على الموافقات النهائية لملعب استاد هيئة قناة السويس أو الملعب البديل.