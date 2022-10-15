أول تحرك من الأهلي بعد أزمة سعر تذاكر نهائي البطولة العربية للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر لـ "الخليج 365" إن النادي الأهلي يتحرك بعد قرار اللجنة المنظمة للبطولة العربية للسلة بمضاعفة أسعار تذاكر المباراة النهائية التي تجمع النادي الأحمر والكويت الكويتي.

ويواجه الأهلي في تمام الساعة السادسة مساءًا الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية للأندية التي تستضيفها الكويت .

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن النادي تحرك فور الإعلان عن سعر التذاكر وتواصل مع أحد المحبين بالنادي لبحث سبل الدعم للجماهير التي ترغب في الحضور.

ونفى المصدر ما تردد عن احتمالية خفض سعر التذكرة وخاصة أن المباراة ستنتطلق عقب أقل من 4 ساعات.

وقررت اللجنة المنظمة رفع سعر تذكرة مباراة الأهلي وكاظمة أمس الجمعة من 2 دينار إلى 8 دينار وهو ما لاقى انتقادات وغضب أدت لإعلان جماهير الرياضى اللبناني طرف المباراة الأخرى أمام الكويت الكويتي المقاطعة لترفع سعر تذكرة النهائي إلى 20 دينار.

وتدخل رجل الأعمال الأهلاوى عزت لبيب أمس من أجل شراء تذاكر مباراة نصف النهائي ودخول الجماهير بشكل مجاني وبالفعل حضر جمهور الأهلي لمباراة نصف النهائي.

وتبرأ الاتحاد العربي لكرة السلة في بيان رسمي نشره في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من رفع أسعار التذاكر مؤكداً أنه قرار اللجنة المنظمة وأنه سيراعي هذا الأمر في المستقبل.

وتقام المباراة على صالة نادي الاتحاد وتنقل عبر قناتي دبي الرياضية 2 والكويت الرياضية.