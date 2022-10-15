رابطة الأندية ردًا على بيان المصري: لن نسمح بالتأجيل وشرط لنقل المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

رد مصدر من داخل رابطة الأندية على البيان الصادر من جانب المصري البورسعيدي، وذلك بشأن ملعب مباراة الفريق خلال منافسة دوري we المصري.

المصري أصدر بيانا صباح اليوم السبت من أجل الاعتراض على تحديد استاد الجيش ببرج العرب من أجل استضافة مباريات الفريق، معللا ذلك بطول المسافة عن بورسعيد وعدم وضع الملعب من الأساس ضمن ترشيحات النادي.

وقال المصدر - الذي تحفظ على ذكر اسمه - في تصحرياته لمصراوي ردا على بيان المصري بإنه لم يتم السماح بتأجيل المباريات لأي سبب، وأن لقاء المصري ضمن الجولة الأولى سيقام في موعده.

يستضيف المصري فريق سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة الأولى الثلاثاء المقبل في افتتاح منافسات موسم 2022-2023.

وتابع المصدر: "إذا حصل المصري على موافقة أمنية قبل أول مباراة بـ48 ساعة فإننا نرحب بنقل اللقاء إلى الملعب المحدد في خطاب الجهات الأمنية".

واختتم: "لا يوجد تأجيل في أي حال من الأحوال والمباراة ستقام في موعدها على استاد برج العرب ما لم تأت موافقة على نقلها إلى مكان آخر من الجهات الأمنية".

جاء البند الخامس من بيان المصري الصادر صباح السبت، بما يلي: "الإحباط الشديد والحالة النفسية والمعنوية التي يمر بها الفريق وجهازه الفني تستوجب أن تُصدر رابطة الأندية قرارها بتأجيل المباراة الأولى لحين الحصول على الموافقات النهائية لملعب ستاد هيئة قناة السويس أو الملعب البديل"

وأضاف المصري: "أكد مجلس إدارة المصري في ختام بيانه، أن مبدأ اللعب على ستاد برج العرب يعد أمرًا غير مقبول ومرفوض شكلًا وموضوعًا".