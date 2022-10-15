"الاتحاد العربي يتبرأ" ..1200 جنيه سعر تذكر نهائي والأهلي والكويت بنهائي البطولة العربية للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - واصلت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للسلة التي تقام في الكويت التحدي ورفعت أسعار تذاكر نهائي البطولة بين الأهلي والكويت الكويتي 150% عن سعر تذكر مباراة نصف النهائي التي واجهت انتقادات لاذعة.

ويواجه الأهلي في تمام الساعة السادسة مساءًا الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية للأندية التي تستضيفها الكويت .

وقررت اللجنة المنظمة رفع سعر تذكرة مباراة الأهلي وكاظمة أمس الجمعة من 2 دينار إلى 8 دينار وهو ما لاقى انتقادات وغضب أدت لإعلان جماهير الرياضى اللبناني طرف المباراة الأخرى أمام الكويت الكويتي المقاطعة لترفع سعر تذكرة النهائي إلى 20 دينار.

وتدخل رجل الأعمال الأهلاوى عزت لبيب أمس من أجل شراء تذاكر مباراة نصف النهائي ودخول الجماهير بشكل مجاني وبالفعل حضر جمهور الأهلي لمباراة نصف النهائي.

وتبرأ الاتحاد العربي لكرة السلة في بيان رسمي نشره في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من رفع أسعار التذاكر مؤكداً أنه قرار اللجنة المنظمة وأنه سيراعي هذا الأمر في المستقبل.

وتقام المباراة على صالة نادي الاتحاد وتنقل عبر قناتي دبي الرياضية 2 والكويت الرياضية.