مرتضى منصور يتحدث عن: موقف سيجعله يمنع حضور الجمهور.. ومصير فيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سيمنع الحضور الجماهيري إذا تكرر موقف بعض الجماهير بإعطاء (ظهرهم ورقصهم) في الملعب.

وأضاف منصور، في تصريحات لفضائية الزمالك في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت:"أُبارك لأولادنا على الفوز وفيريرا (قاعد على قلبكم)، الرجل ناجح ونساعده وأُبارك للفريق والجهاز الفني، ولن يكون هناك فريقًا جديدًا إلا بوجود الفريق القديم الذي سيُساعده وزيزو يعتبر صفقة جديدة لأن عقده انتهى وجدد"

وتأهل فريق الزمالك إلى دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز أمام نظيره البوروندي فلامبو، بخماسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس الجمعة في إياب دور الـ 32 بعدما فاز بهدف نظيف ذهابًا.

وأتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلاً:"هناك مؤتمر صحفي الساعة 11 صباح يوم الأحد لأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة لإعلان الصفقات وسنُعلن الصفقات المحترمة التي استطاع الزمالك التعاقد معها رغم الحجز وعدم وصول غرامة كهربا".