سعر خيالي للتذاكر.. موعد والقناة الناقلة لنهائي الأهلي والكويت الكويتي

محمد اسماعيل - القاهرة - يدخل الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي في اختبار صعب عند الساعة السادسة مساءًا وذلك عندما يواجه الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية للأندية التي تستضيفها الكويت .

ويأمل الفريق الأنجح الجماعي للأهلي في الموسم الماضي على الحفاظ على لقبه في مسيرته الاستثنائية بقيادة المدرب الإسباني العبقري أوجوستي بوش .

وتوج فريق سلة الأهلي بجميع البطولات التي شارك فيها الموسم الماضي بعد تولي بوش لمسئولية تدريبه وبنفس الأسماء ومن ضمنها البطولة العربية التي فاز بها على نفس طرف النهائي.

وتمكن الأهلي من إقصاء كاظمة الكويتي في دور نصف نهائي البطولة العربية بنتيجة 95-91 بعد مواجهة قوية واستمرت إثارتها بين الفريقين حتى النهاية ليواصل مسيرته الناجحة من دور المجموعات حيث فاز بجميع مبارياته.

وتقام المباراة على صالة نادي الاتحاد وتنقل عبر قناتي دبي الرياضية 2 والكويت الرياضية بحضور الجمهور الذي يجب أن يحصل على تذاكر المباراة عبر تطبيق EVentat حيث إن اللجنة المنظمة أوقفت عملية الدخول المجاني.

وأعلنت اللجنة المنظمة سعر تذاكر خيالي للمباراة النهائية حيث وصل إلى 20 دينار كويتي ما يمثل زيادة 150% عن أسعار تذاكر نصف النهائي.

وبدأ فريق السلة بالنادي الأهلي مشواره في البطولة العربية بالفوز على الميناء اليمني بنتيجة 132-53، ثم تغلب على الغرافة القطري بنتيجة 108-59، قبل أن يفوز على الرياضي اللبناني بنتيجة 88-71، ليتصدر مجموعته ويتأهل إلى دور الـ16.

وفي دور الـ16 تغلب الأهلي على أهلي حلب السوري بنتيجة 87-76، وبعدها انتصر على فريق الجهراء الكويتي بنتيجة 93-54، في اللقاء الذي جمع الفريقين بربع نهائي البطولة قبل الإطاحة بكاظمة الكويتي من نصف النهائي بنتيجة 95-91.

وتضم قائمة فريق الأهلي لكرة السلة في البطولة بقيادة أوجستي بوش كلا من: "سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج"