قراءة في صفقات الزمالك.. الأبيض يُدعم الوسط والهجوم في رحلة اقتناص المجد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

لم يتوقع الكثير من متابعي الكرة المصرية قدرة الزمالك في الموسم الماضي على حسم لقب الدوري؛ خاصة بعد خروجه من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ورحيل مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون ومن قبلها صدور قرار بإيقاف القيد مما حرمه من الاستفادة من الصفقات التي أبرمها.

وهو الأمر الذي ربما يظهر في تصريحات للمشرف العام على الكرة في النادي، أمير مرتضى منصور، بشهر مايو الماضي لفضائية أون تايم سبورتس، فقال:"عدم حصول اللاعبين على الراحة بسبب إيقاف القيد وراء تراجع النتائج وندفع الآن إيقاف القيد لنرى على سبيل المثال حمزة المثلوثي لم يحصل على راحة منذ عامين، وأيضًا طارق حامد يشارك في جميع مباريات الزمالك خلال الفترة الأخيرة".

شباب الزمالك في موسم 2021/2020

واستعان الزمالك مع إيقاف القيد بعدد من اللاعبين بدرجات الشباب بناديه تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا فأصبح بعضهم من عماد الفريق مثل الجناح الأيسر الذي تحوّل للاعب وسط أيمن سيد عبدالله (نيمار) و قلب الدفاع حسام عبدالمجيد فيما شارك الجناح الأيسر يوسف أسامة نبيه على فترات؛ خاصة بعد رحيل المغربي أشرف بنشرقي فيما شارك سيف جعفر وأسامة يوسف نبيه كبدلاء في بعض المباريات.

عودة صبحي

وفقد الزمالك خلال منافسات الموسم الماضي حارس مرماه الدولي محمد أبو جبل بعد أزمة توقيعه لنادي النصر السعودي ليُكمل المنافسات في حراسة محمد عواد وحارسه الشاب نديم ليُعيد خلال الانتقالات الصيفية المنصرمه حارسه محمد صبحي عقب انتهاء فترة إعارته لنادي فاركو.

ولم يجد الزمالك أزمة كذلك في ظل عدم مشاركة مدافعه الأساسي محمود علاء؛ إذ أعاد فيريرا اكتشاف حسام عبدالمجيد ليكون أساسيًا رفقة زميله محمود حمدي "الونش" ويكون محمد عبدالغني بديلاً ومن بعده محمود علاء ليرحل الأخير لصفوف الاتحاد السكندري ومن ثمّ اكتف النادي في تدعيمه لخط الدفاع بضم مصطفى الزناري من طلائع الجيش ومواصلة إعارة محمود شبانه ولكن هذه المرة لسموحة ووضع مدافعه الشاب العائد من الإعارة لصفوف الاتحاد محمد عبدالسلام على قائمة الانتظار.

ورأى مسؤولو الزمالك والجهاز الفني عدم الحاجة لتدعيم مركز الظهير الأيسر الذي يضم الثلاثي محمد عبدالشافي، أحمد فتوح وعبدالله جمعة، فيما عوّض رحيل ظهيره الأيمن حازم إمام بالتعاقد مع عمر جابر واستمرار إعارة ظهيره الأيمن الشاب أحمد عيد.

بدلاء طارق حامد

وعوّض الزمالك رحيل لاعب خط الوسط طارق حامد لصفوف اتحاد جدة ومحترفه التونسي السابق فرجاني ساسي وعدم إمكانية تعويض رحيله بسبب إيقاف القيد بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين وهم: نبيل دونجا قادمًا من بيراميدز وعمرو السيسي قادمًا من طلائع الجيش وزكريا الوردي قادمًا من صفوف الرجاء المغربي مع استمرار لاعبه الشاب سيف جعفر وإمام عاشور ومحمد أشرف "روقا".

ووجد الزمالك ضالته في تعويض رحيل جناحه الأيسر المغربي أشرف بنشرقي باللاعب السنغالي إبراهيما نداي ولاعب إنبي مصطفى شلبي، مكتفيًا بالجبهة اليمنى بصفوفه التي تضم أحمد سيد "زيزو" ومحمود عبدالرزاق "شيكابالا"، فيما عوّض رحيل مهاجمه عمر السعيد بالثنائي سامسون أكينيولا ولاعب دجلة الشاب يوسف حسن.

ويُشدد المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك في تصريحاته خلال الميركاتو الصيفي المنصرم على أن التعاقدات جاءت بالتناقش مع المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا؛ إذ أوضح خلال مداخلة بفضائية ناديه:" فيريرا يعمل معنا على جميع التفاصيل، وأحب اطمئن الجماهير، لديكم إدارة قوية ومدير فني قوي ولديكم لاعبين نجوم وأبطال..يجب أن أرى طلبات المدير الفني وأحققها له، والعدل والنظام هم من جاءوا بالدوري".

ويسعى فريق الزمالك مع تدعيماته الجديدة في الحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي لأول مرة في تاريخه بجانب إعادة الأميرة الأفريقية بعد غياب 20 عامًا عن خزائنه.