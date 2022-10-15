شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم حاتم وضحى هانى يتأهلان لربع نهائى بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد أدهم حاتم لاعب المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة لربع نهائي بطولة مصر الدولية في نسختها السادسة، والمقامة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولى، فى الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

وتأهل "حاتم" لدور الثمانية عقب فوزه على نظيره الفرنسي "رومين فرانك" بنتيجة 2 - 1، على أن يواجه السلوفاكي "ميلان دراتافا" في ربع النهائي.

وفى إطار نفس الدور، صعدت ضحى هاني لدور الثمانية أيضًا بعد فوزها على الأردنية "دموع عمرو" بنتيجة 2 - 0، فيما ستواجه بالإيطالية "جوديس مير".

أما على صعيد زوجي الرجال، فصعد أدهم حاتم وأحمد صلاح لربع النهائي بعد فوزهما على الزوجي الأردني أيهم عبد الدين وقصي الظواهرة بنتيجة 2 - 0، وسيواجههان لاعبا منتخب جنوب إفريقيا "كادين كاكورا وروبيرت وايت".

وفيما يخص زوجي السيدات، تأهلت نور يسري وضحى هاني بعد فوزهما على المصريتين "حبيبة أحمد يسري وفاطيما ربيع" بنتيجة 2 - 0، وستلتقيان مع لاعبتا أذربيجان "الزهراء وايرا مفتاح".

وأخيرًا صعد أحمد صلاح وزميلته هنا زاهر لدور الثمانية بعد فوزهم على الزوجي السلوفاكي "ميلان دراتافا وكاترينا فارجوفا" بنتيجة 2 - 0.