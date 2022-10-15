شكرا لقرائتكم خبر عن 48 مباراة جمعت الأهلى مع أندية تونس قبل مواجهة الاتحاد المنستيرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى نظيره الاتحاد المنستيرى فى السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام فى إياب دور الـ 32 لدورى الأبطال الأفريقى، وسط حضور جماهيرى يقارب الـ10 آلاف مشجع، ويسعى المارد الأحمر لحسم تأهله للدور التالى بالبطولة بشكل رسمي.

وعاد الأهلي من تونس بفوز ثمين على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ليضع قدما فى دور المجموعات قبل مباراة الإياب فى القاهرة، لعب محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، دور البطولة فى الوقت القاتل، وخطف هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 90+3، ليمنح المارد الاحمر عودة قوية لبطولته المفضلة.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح شقيقه الوداد المغربى في المباراة النهائية.

واجه الأهلى الأندية التونسية فى 48 مرة، حقق الفوز فى 23 مباراة وتعادل فى 15 لقاء وخسر 10 مباريات، وسجل المارد الأحمر 50 هدفاً وتلقت شباكه 35، ويعد حسام عاشور لاعب الأهلى السابق هو اللاعب الأكثر ظهوراً فى القلعة الحمراء أمام الفرق التونسية برصيد 31 مباراة، فيما يعد محمد أبو تريكة هو هداف المارد الأحمر فى شباك أندية تونس برصيد 6 أهداف.

أما مجدى عبد الغنى نجم الأهلى الأسبق فهو أول لاعب سجل للمارد الأحمر فى شباك أندية تونس، فيما يعد محمد عبد المنعم مدافع الأهلى هو آخر من سجل فى الشباك التونسية.

ويعد فوز النادي الأهلي على النجم الساحلي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين عام 2017، هو الفوز الأكبر في تاريخ المواجهات المصرية التونسية.

كما يعد المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى السابق هو اللاعب الوحيد الذى سجل هاتريك فى الدور نصف النهائى لدوري الأبطال الأفريقى، حينما سجل ثلاثية للمارد الأحمر فى شباك النجم الساحلى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلى 6-2.