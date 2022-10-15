شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية فى بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية بميادين مصر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، السبت، منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التى تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من 12 وحتي 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وتصل الإثارة ذروتها فى منافسات اليوم، التى بدأت من الثامنة صباحا بمسابقة مسدس ضغط هواء 10 متر، وتليها مسابقة مسدس سريع 25 متر وبعدها نهائيات البندقية 3 أوضاع 50 متر.

وتقام اليوم نهائيات مسابقة المسدس 25 متر، ثم تختتم المنافسات بمسابقة 25 متر مسدس مختلط.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.