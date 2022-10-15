شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخاطب الفيفا لاستخراج بطاقة مؤقتة لفراس شواط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب النادى الاسماعيلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لاستخراج بطاقة مؤقتة للتونسى فراس شواط الوافد الجديد للقلعة الصفراء، بعدما رفض الصفاقسى التونسى إرسال البطاقة الدولية للاعب حتى يتسنى له المشاركة فى المباريات مع اقتراب انطلاق مسابقة الدوري.

وتأكد مسئولو النادى الإسماعيلى من سلامة موقفهم القانوني فى أزمة اللاعب فراس شواط المنضم حديثًا لصفوف الفريق قادمًا من الصفاقسي التونسي.

وشكل مسئولو الإسماعيلى لجنة قانونية لبحث موقف اللاعب، لاسيما بعد شكوى الصفاقسى التونسى ضد فراس شواط فى الفيفا، وتوصلت اللجنة لشرعية التعاقد بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع نادى الصفاقسي.

وانضم فراس شواط لصفوف الإسماعيلي هذا الصيف بعدما فسخ تعاقده مع الصفاقسي من جانب واحد، علمًا بأن اللاعب يرتبط بعقد مع النادي التونسى حتى 2024.

ويبلغ شواط من العمر 23 عاماً، وكان أحد أعضاء نسور قرطاج فى كأس الأمم الأفريقية والتى أقيمت فى مصر، وحقق فيها منتخب تونس المركز الرابع.

وسبق للمهاجم التونسى اللعب لنادى الصفاقسى وأبها السعودى، حيث خاض 81 مباراة، سجل 27 هدفاً وصنع 14 هدفاً آخر وعلى الصعيد الدولى لعب لمنتخب تونس 10 مباريات، سجل خلالها هدفين.