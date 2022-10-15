السقا: الصفقات الجديدة أشعلت المنافسة فى فيوتشر وهدفنا مواصلة العروض القوية

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القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى لنادي فيوتشر، أن الصفقات الجديدة التى ضمها الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية أشعلت المنافسة داخل صفوف الفريق، وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "الصفقات الجديدة أشعلت المنافسة داخل تدريبات الفريق، وعلى ماهر سعيد بتلك الحالة".

وأضاف السقا، دعمنا مختلف المراكز التى كان ينقصنا فيها لاعبون، وهدفنا مواصلة العروض القوية بالدوري والكونفدرالية، فريق فيوتشر ولد كبيراً، والجماهير كونت صورة جيدة عن الفريق نسعى للحفاظ عليها في الموسم المقبل.

ويستعد فيوتشر لمواجهة كالون إف سي، فى المباراة التي تجمع الفريقين غداً، الأحد، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام فى السابعة مساءً باستاد الدفاع الجوي.

وكشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف علي ماهر المدير الفني للفريق، من قيادة فيوتشر في مباراة كالون المرتقبة بالكونفدرالية، من أرض الملعب، وقال السقا في تصريحات لليوم السابع: مازلنا نسابق الوقت لانهاء مسألة الرخصة التدريبية وقد نحسمها قبل مواجهة كالون ليقود علي ماهر الفريق من الملعب.

أضاف عبد الظاهر السقا متحدثاً عن موقف الصفقات الجديدة من المشاركات الأفريقية: "قمنا بقيد 3 لاعبين فقط وهم، مهند لاشين، علي زعزع وأحمد يحيى، ولم نتمكن من قيد باقي الصفقات، وسيتم ضمهم إلى القائمة الأفريقية في أقرب فرصة مع فتح باب القيد الأفريقي".