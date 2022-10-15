الامارات | مدرب ليفربول يدافع عن مهاجمه الجديد قبل لقاء مانشستر سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دافع مدرب ليفربول عن مهاجمه الجديد داروين نونيز، قبل قمة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وأكد في رد غريب بعض الشيء واتهام لفريقه أن نونيز، كان ليسجل المزيد من الأهداف إذا لعب في صفوف مانشستر سيتي.

ويستضيف ملعب "الأنفيلد" مباراة الفريقين يوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي مع الفارق الكبير بين الفريقين الذي وصل إلى 13 نقطة، وسجل نونيز 4 أهداف فقط مع ليفربول، منذ انتقاله من بنفيكا مقابل 64 مليون جنيه إسترليني في موسم الانتقالات الصيفي لهذا العام.

وفي المقابل سجل المهاجم النرويجي هالاند 20 هدفاً في جميع المسابقات مع مانشستر سيتي هذا الموسم، وقال المدرب الألماني في تصريحات قبل المباراة: "دعني أقول ذلك على هذا النحو، أعتقد أن داروين نونيز كان سيسجل المزيد من الأهداف إذا كان قد لعب في مان سيتي هذا الموسم، سيكون مهاجمًا جيدًا بالنسبة لهم، إنهاء الهجمات، علينا تحسين لعبنا لجعله أكثر نجاحًا في هذه المواقف".

وأشار المدرب: "آمل ألا يكون هناك أي مجال لكي يقارن اللاعب نفسه بإيرلينج هالاند، أعتقد أنه يخطو خطوات هنا حقًا، يمكنك أن ترى ذلك في وجهه، هدفه ضد رينجرز كان حقًا مهم بالنسبة له".