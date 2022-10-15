الامارات | تحذير شديد اللهجة من مرتضى منصور لجمهور الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اصطدم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور مع عدد من الجماهير التي تحضر إلى المباريات الخاصة بالفريق في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد مباراة الفريق أمام فلامبو دوسنتر البوروندي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة "الزمالك": "تحذير للمشجعين الذين يحضرون مباريات الزمالك ويخلعون ملابسهم ويعطون ظهرهم للملعب ويرقصون، لن تحضروا مرة أخرى للمدرجات، هل سنعيد الألتراس مرة أخرى؟".

وكان الزمالك قد نجحا أن يهزم فلامبو بنتيجة (6/1) ذهاباً وإياباً في دور الـ32 من دوري الأبطال وتأهل لمرحلة المجموعات، وأكد مرتضى منصور أن أمير مرتضى سيعلن عن الصفقات الجديدة يوم الأحد.

وتابع مرتضى منصور موجها حديثه لجمهور الزمالك: "إذا أردت أن تحضر في المدرجات عليك أن تعطي وجهك للملعب، الفريق يلعب بدونكم أفضل، أنا أسعى لزيادة عدد الجماهير لكن بهذه الطريقة لا".

وهدد رئيس الزمالك الجمهور قائلاً: "هذا المشهد لو تكرر لن يدخل أحد المدرجات مرة أخرى، هذا ليس مشهد لجمهور متحضر، عندما أقول كلمة سأنفذها، لو رأيت هذا المشهد مرة أخرى لن تدخلوا المدرجات، أنا أهدد هؤلاء الذين يخلعون ملابسهم ويعطون ظهورهم للملعب، وليس الجمهور المحترم".