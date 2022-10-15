شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الأهلي والكويت في نهائي البطولة العربية لكرة السلة اليوم 15_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقى، اليوم، فريق كرة سلة الأهلى مع نظيره كاظمة الكويتى فى منافسات الدور نصف النهائى بالبطولة العربية التى تقام بالكويت.

كما تقام مباراة الأهلى وكاظمة الكويتى فى قبل نهائى البطولة العربية فى تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت الكويت.

وصعد الأهلى لنصف النهائى بعد التغلب على الجهراء الكويتى بربع النهائى، ومن قبله تحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات التى خاضها.

تغلب الأهلى على الميناء اليمنى 132/53، والغرافة القطرى 108/70، والرياضى اللبناني 88/71، حتى تصدر مجموعته فى مباريات الدور الأول من البطولة محققا العلامة الكاملة.

فى دور الـ16 التقى الأهلى مع أهلى حلب السورى، وفاز 76/87، ثم فى ربع النهائى التقى مع الجهراء الكويتى وفاز أيضا 93/54.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

وشارك من مصر ٤ فى البطولة الاتحاد السكندري أيضا إلا أنه ودع المنافسات من دور ربع النهائى أمام كاظمة الكويتى.

يلتقي مساء غد السبت، النادي الأهلي مع نادي الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة الـ34 المقامة حاليا بالكويت، كما يلتقي فريق كاظمة الكويتي مع بيروت البناني لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة العربية للأندية الـ34.

وكان النادي الأهلي قد تغلب مساء الجمعة على نادي كاظمة الكويتي في المبارة قبل النهائية 91/95، كما فاز نادي الكويت الكويتي على نظيرة بيروت اللبناني 84/ 74 مساء اليوم.

وتضم قائمة فريق الأهلي لكرة السلة في البطولة بقيادة أوجستي بوش كلا من: "سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج

وكان نهائي النسخة الماضية بين فريق الأهلي والكويت الكويتي وانتهت وقتها بفوز المارد الأحمر.

وجدير بالذكر أن نادي الإتحاد السكندري كان فى البطولة إلا أنه ودع المنافسات من دور ربع النهائى أمام كاظمة الكويتى.

وكانت البطولة انطلقت في الرابع من شهر أكتوبر الحالي وضمت 16 ناديا عربيا منهم فريقا الأهلي والاتحاد السكندري الذي خرج من البطولة في دور الـ8.

وضمت المجموعة الأولى: الكويت الكويتي- الاتحاد السكندري - الاتحاد السوري - أهلي بني غازي.. كما ضمت المجموعة الثانية: الأهلي المصري - الرياضي اللبناني - الغرافة القطري - الميناء اليمني.. وضمت المجموعة الثالثة: الأهلي البحريني - البشائر الرياضي العماني - كاظمة الكويتي- السد القطري.. وضمت المجموعة الرابعة: الجهراء الكويتي- بيروت اللبناني - وداد بوفاريك الجزائري - دجلة الجامعة العراقي.

موعد مباراة الأهلي والكويت في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة



تنطلق مباراة الأهلي والكويت الكويتي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع مباراة الأهلي والكويت في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة عبر شاشة قناة الرياضة الكويتية.

صعد فريق الكويت الكويتي إلى نهائي البطولة العربية عقب الفوز على بيروت اللبناني بنتيجة (84-74) في دور نصف النهائي لكرة السلة.مواضيع ذات صلةكرة سلة.. الاتحاد السكندري يخسر.. ومواجهة محتملة مع الأهلي في نصف نهائي البطولة العربية



وفي الفترة الرابعة والأخيرة، أنهى الكويت الكويتي المباراة لصالحه ليضمن بطاقة التأهل رسميًا إلى المباراة النهائية.ومن المقرر أن يلعب الكويت الكويتي ضد الأهلي مساء غدٍ السبت، حيث كان بطل مصر تأهل على حساب كاظمة الكويتي بنتيجة (95-91).وستقام مباراة الكويت الكويتي والأهلي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة حسب ما جاء عبر الصفحة الرسمية للبطولة العربية على "فيسبوك".جدير بالذكر أن الأهلي سيدخل مباراة السبت للدفاع عن لقبه بعدما حقق البطولة في النسخة الماضية على حساب الكويت الكويتي (78-66).

