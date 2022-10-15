شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة بيراميدز وهلال الساحل في الكونفدرالية اليوم السبت 15_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقرر إقامة مباراة فريق نادي بيراميدز في مواجهة فريق نادي هلال الساحل اليوم السبت المقبل بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر لسنة 2022، وذلك لحساب مواجهات إياب الدور الاثنين والثلاثين من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وسوف يتم إذاعة مباراة فريق نادي بيراميدز في مواجهة فريق هلال الساحل السبت المقبل بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر 2022، على شاشة قناة أون تايم سبورت 2.

الجدير بالذكر أن مواجهة الذهاب التي تم عقدها بين الفريقين قد انتهت بانتصار فريق نادي بيراميدز، حيث كانت نتيجة مباراة الذهاب هدفين مقابل لا شيء، حيث قام بإحراز الهدف الأول اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، وقام بإحراز الهدف الثاني اللاعب مصطفى فتحي.



يستضيف فريق بيراميدز نظيره هلال الساحل، اليوم السبت، باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز على هلال الساحل في لقاء الذهاب يوم السبت الماضي، بنتيجة 2-0، على الملعب ذاته.

ويفتقد بيراميدز في مباراة اليوم، لجهود إبراهيم عادل لاستمرار تأهيله بسبب شكواه من آلام في عضلات البطن، كما يغيب محمود عبد العاطي دونجا للإصابة.

في المقابل استعاد بيراميدز خدمات البوركيني إبراهيما توريه والجنوب أفريقي فاجري لاكاي، بعد غيابهما عن لقاء الذهاب.

وجاءت قائمة بيراميدز للمباراة والتي ضمت 21 لاعبا كالتالي:



حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد الشيبي.

خط الوسط: إبراهيما توريه - محمود صابر - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - عبد الله مجدي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد صادق.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فاجري لاكاي - دودو الجباس.



أقيم امس الاجتماع الفني لـ مباراة بيراميدز وهلال الساحل السوداني في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل هلال الساحل ضيفًا على بيراميدز في تمام الـ 6 مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوز الفريق السماوي ذهابا بهدفين دون مقابل سجلهما فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي.

وتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة، حيث سيرتدي بيراميدز صاحب الأرض اللون الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى الأسود الكامل، فيما يظهر الفريق السوداني باللون الأزرق الكامل ويرتدي حارس مرماه اللون الرمادي الكامل.



ومن المقرر أن يصل كل فريق إلى ملعب المباراة قبل اللقاء بساعة ونصف مع تقديم التشكيل بمجرد الوصول للملعب مباشرة، فيما قدم الفريق السوداني الشكر لإدارة بيراميدز على كل ما قدموه للبعثة طوال فترة الوجود في القاهرة.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، وليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال إداري الفريق وعاطف شادي المنسق الإعلامي.

ويلعب بيراميدز ضد هلال الساحل، غدا السبت على استاد الدفاع الجوي ضمن إياب دور الـ 32 من المسابقة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني للمباراة على ارتداء بيراميدز الزي الأخضر الكامل ويرتدي حارس مرماه الزي الأسود.

فيما يظهر الفريق السوداني باللون الأزرق الكامل ويرتدي حارس مرماه اللون الرمادي الكامل.

وفاز بيراميدز خلال مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي.

يذكر أن استاد الدفاع الجوي يستضيف مباراتي بيراميدز ضد هلال الساحل في دور الـ 32 من المسابقة.

وجاء ذلك بعد الاتفاق بين إدارتي بيراميدز وهلال الساحل السوداني.