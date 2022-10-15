شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد المنستيرى في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 15_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد فريق الاهلى المصري لمواجهة نظيره اتحاد المنستيرى على ملعب الاهلى والسلام فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 10 الاف متفرج.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري فى دوري أبطال إفريقيا



وتقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيري فى السادسة مساء اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام، وعاد الأهلي من تونس بفوز ثمين على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، ليضع قدما في دور المجموعات قبل مباراة الإياب في القاهرة، لعب محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، دور البطولة في الوقت القاتل، وخطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+3، ليمنح المارد الاحمر عودة قوية لبطولته المفضلة.



كما ان الأهلى هو الأكثر تتويجًا بدوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية.



حكم مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري



أسند الكاف إدارة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري إلى الحكم الجامبي جياني سيكازوي، والأنجولي جيرسون دو سانتوس مساعد أول.

ويعاونه الحكم الموزبيقي أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبي نيكولا إدريك حكمًا رابعًا.



تنتظر جماهير المارد الأحمر موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي ضمن فعاليات دوري أبطال إفريقيا وبالتحديد إياب دور الـ32.



كان رفاق المدير الفني السويسري كولر قد تمكنوا من تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب في تونس بهدف دون رد سجله اللاعب محمد عبدالمنعم في اللحظات الأخيرة.

ويسعى الأهلي إلى تأكيد أفضليته وانطلاقة السويسري كولر ومواصلة الظهور الجديد وتحقيق فوز عريض في مباراة الإياب.

موعد مباراة الأهلي القادمة في إفريقيا



وسيكون اليوم السبت عند الساعة السادسة مساء هو موعد مباراة الأهلي القادمة في إفريقيا أمام الاتحاد المنستيري على استاد السلام.

ومن الفترض أن تكون شاشة أون تايم سبورت في مقدمة القنوات الناقلة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويوفر الخليج 365 لزواره وعشاق الكرة العربية خدمة متابعة مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لمستجدات الأخبار.

تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري



ويتوقع أن يحافظ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، على القوام الأساسي الذي خاض مباراة الذهاب في تشكيل مباراة الإياب.

وسيتواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي التونسي على معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأكرم توفيق.

وفي قلب الملعب سيدفع بالثنائي آليو ديانج وعمرو السولية خلف الثلاثي البرازيلي سافيو وطاهر محمد طاهر وأحمد طاهر، وسيستمر شادي حسين في مركز قلب الهجوم.

يشهد التشكيل المتوقع الاتجاه إلى الدفع بمحمد مجدي "أفشة" في مركز صانع الألعاب على حساب أحمد عبد القادر الذي لعب لقاء الذهاب.ويستمر الاعتماد على برونو سافيو القادم من الدوري البوليفي إضافة إلى المهاجم الجديد شادي حسين.وجاء التشكيل المتوقع كما يلي:حراسة المرمى: محمد الشناوي.خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، محمود متولي (ياسر إبراهيم)، علي معلول.خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية.الوسط الهجومي: محمد مجدي "أفشة"، برونو سافيو، طاهر محمد طاهر.

عززت أجهزة الأمن بالقاهرة من تواجدها باستاد السلام لتأمين مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى السادسة مساء اليوم السبت.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم بالاستاذ.

وكان لقاء الذهاب من الدور ال32 لدوري أبطال إفريقيا والذ ي أقيم في تونس انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد