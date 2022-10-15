شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي اليوم السبت 15_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يقدم الخليج 365 موعد مباراة الهلال والطائي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، على ملعب «الأمير عبدالعزيز»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي لموسم 2022-2023.



ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الهلال والطائي في بطولة الدوري السعودي، الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المباراة التي تجمع فريق الهلال أمام الطائي في بطولة الدوري السعودي عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الطائي في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يبدأ فريق الهلال المباراة أمام الطائي بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، جانج هيون، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: كويلار، مصعب الجوير، كاريلو، ميشال، موسى ماريجا.

خط الهجوم: إيجالو.

ويحتل فريق الطائي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، جمعها من 7 مباريات، بعدما حقق الفوز في 5 مواجهات، وتلقى الهزيمة في لقائين.

ويأتي فريق الهلال في المركز الخامس برصيد 14 نقطة، حصدها من 7 لقاءات، بعدما حقق الانتصار في 4 لقاءات، وحسم التعادل في مباراتين، وهزم في مواجهة.

يحل الهلال ضيفا ثقيلا على الطائي في ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتتوقف منافسات الدوري السعودي لنحو شهرين كاملين، بسبب ارتباط منتخب السعودية بالمشاركة في كأس العالم 2022، خلال نوفمبر/ تشرين ثان وديسمبر/ كانون أول.



ومن المقرر أن تعود مباريات الدوري السعودي منتصف شهر ديسمبر المقبل.

ونستعرض من خلال هذا التقرير، موعد مباراة الطائي والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين.

موعد مباراة الطائي والهلال في الدوري السعودي هو اليوم السبت 15 أكتوبر/ تشرين أول 2022.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وتستحوذ قنوات SSC السعودية على حقوق نقل مباريات كافة البطولات المحلية في المملكة، خلال الموسم الحالي 2022-23.

وستكون SSC1 هي القناة الناقلة لمباراة الطائي والهلال في الدوري السعودي.

وذكرت تقارير سعودية أن معلق مباراة الهلال والطائي هو عبدالله الحربي.

كشفت تقارير صحفية عن دخول رامون دياز، مدرب الهلال السعودي، دائرة اهتمامات أحد الأندية التي سبق له تدريبها.

وبعد ساعات من انتشار تقارير بخصوص رغبة نونو سانتو، مدرب الاتحاد السعودي، في الرحيل عن الفريق والعودة إلى ولفرهامبتون الإنجليزي، ناديه السابق، ظهرت أنباء مشابهة تتعلق بترشيح دياز لتدريب أحد أنديته السابقة.



وحسب ما ذكره موقع "lapaginamillonaria" الأرجنتيني، فإن رامون دياز (57 عاما) يتصدر قائمة المرشحين لتدريب ريفر بليت في الفترة المقبلة، خلفا للمدرب الحالي مارسيلو جاياردو.

وكان جاياردو أعلن رحيله عن ريفر بليت بنهاية هذا الموسم من الدوري الأرجنتيني في أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، منهيا رحلة امتدت لـ8 سنوات ونصف مع الفريق العاصمي.

وأشار الموقع إلى أن قائمة المرشحين تضم عدة مدربين كبار أبرزهم مارسيلو بيلسا وريكاردو جاريكا.

جدير بالذكر أن دياز، لاعب ريفر بليت السابق، تولى تدريب الفريق في فترتين، الأولى بين 1995 و2002، والثانية من 2012 إلى 2014، وعلى مدار الولايتين حقق معه العديد من الألقاب المحلية والقارية.

وكان المدرب الأرجنتيني تعرض لانتقادات حادة من جماهير الهلال بسبب استمرار نزيف النقاط في الدوري السعودي للمحترفين، بالتعادل (1-1) مع الشباب في الجولة السادسة، ليتعثر حامل اللقب للمباراة الثالثة على التوالي.

رامون دياز في مرمى الانتقادات.. هل يرحل مجددا عن الهلال السعودي؟

وطالب العديد من مشجعي الهلال عبر منصات التواصل الاجتماعي برحيل دياز عن "الزعيم"، بعد تحميله مسؤولية التعثرات المتتالية.

ويقضي دياز حاليا ولايته الثانية كمدير فني لفريق الهلال، بعد الولاية الأولى (2016-2018)، التي شهدت تتويجه بلقب الدوري السعودي مرتين وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة.