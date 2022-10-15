شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد المنستيرى الليلة بدون 12 لاعباً.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود 12 لاعباً فى مباراته أمام الاتحاد المنستيرى، المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الأهلى كل من، ياسر إبراهيم ورامى ربيعة وبيرسى تاو وعمار حمدى ومحمود كهربا ومحمد محمود وزياد طارق وحمزء علاء ومحمد أشرف ومحمد مغربي وميدو نبيل ومصطفى سعد ميسى.

ويأتى غياب رامى ربيعة للإيقاف، فيما يغيب كهربا لعدم القيد فى القائمة الأفريقية، بينما يغيب بيرسى تاو وعمار حمدى للإصابة، وياسر إبراهيم ومحمد محمود وزياد طارق وحمزة علاء ومحمد أشرف ومحمد مغربى وميدو نبيل ومصطفى سعد ميسى لأسباب فنية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، سجله محمد عبد المنعم ‏مدافع ‏الفريق، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير ‏فى ‏تونس.‏

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

خط الدفاع: محمود متولي وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني ورأفت خليل.

خط الوسط: حمدي فتحي وأحمد عبد القادر وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمد شريف وبرونو سافيو وحسام حسن وشادي حسين.