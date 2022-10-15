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13 محترفاً تونسياً فى الدورى المصرى.. الإسماعيلى يتصدر القائمة

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القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على الميركاتو الصيفي، ودعمت جميع الأندية صفوفها بأقوى الصفقات استعداداً للموسم الجديد، المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجارى، ومن المقرر أن تشهد انطلاقة الدورى وجود 13 محترفاً تونسياً موزعين بين 9 أندية.

 

وجاء ترتيب المحترفين التوانسة في كالتالي:

 

1ـ الأهلي: علي معلول

2ـ الزمالك: سيف الجزيري ـ حمزة المثلوثي

3ـ بيراميدز: فخر الدين بن يوسف

4ـ فيوتشر: أيمن الصفاقسي

5ـ المصري: إلياس الجلاصي

6ـ سيراميكا: سيف تقى

7ـ الاسماعيلي: نور الزمان الزموري ـ حمدي النقاز ـ فراس شواط

8ـ إنبي: مروان الصحراوي ـ رفيق كابو

9ـ فاركو: عزمى غومة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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