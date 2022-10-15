شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب تكرم أبطال الجودو بعد حصد ميداليات بطولة الجمهورية.. وفوز بنات كرة اليد على بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة سيتي لإدارة المنشآت الرياضية والمالكة لأندية سيتي كلوب جنى ثمار ما غرسته من خطط وأفكار مبتكرة لاكتشاف ورعاية المواهب فى المحافظات بعيداً عن العاصمة، وصناعة أبطال يمثلون المنتخبات المصرية في جميع الألعاب الرياضية.

وحقق ثلاثة من لاعبي أندية سيتي كلوب بفرع العبور وشبين الكوم، ميداليات مختلفة في بطولة الجمهورية للجودو بعد وقت قصير من تأسيس أندية سيتى كلوب، حيث فاز كل من ”عمر أحمد“ بالميدالية الذهبية، ”أحمد ماهر“ بالميدالية الفضية و“زياد أبو شادي“ بالميدالية البرونزية، واستطاع اللاعبون الوصول لمستوى قوي يؤهلهم للتنافس والحصول على الميداليات تحت إشراف الكابتن باسل الغرباوي المدرب الأوليمبي والكابتن هشام مصباح البطل الأوليمبي.

وبهذه المناسبة، كرم مجلس إدارة شركة سيتي، برئاسة العميد محمد مرجان، اللاعبين فى المقر الرئيسى للشركة، ووجه مرجان كلمة للاعبين أشاد خلالها بهذا الإنجاز الكبير مشيرا إلي أن الفوز بالميداليات الثلاثة، تعد الأولى فى تاريخ أندية سيتى كلوب، ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الإدارة واللاعبين لحصد العديد من الألقاب، وتحقيق الانتصارات، فى إطار مشروع صناعة الأبطال.

ومن جانب أخر، حقق فريق سيتى كلوب شبين لكرة اليد بنات مواليد 2008، فوزاً مهما على نظيره بلدية المحلة 11 مقابل 4.

فوز أبطال الجودو بأول ميداليات ذهب وفضة وبرونزية، ثم انتصار بنات شبين الكوم، على بلدية المحلة فى بطولة الجمهورية لكرة اليد، يأتى فى إطار رؤية أندية سيتى كلوب القائمة على البحث والتنقيب عن المواهب في أقصى النقاط بعيدًا عن العاصمة من أجل خلق جيل من المحترفين الحقيقيين، وذلك من خلال لجان متخصصة وقياسات علمية وتسويق وهيكل ادارى، عن طريق أكاديميات أندية سيتى كلوب.

وتسعى أندية سيتى كلوب للوقوف على كافة الجوانب لإنجاح مشروع اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال في مختلف اللعبات ، من خبراء في التدريب والتغذية مع استخدام مراكز الطب الرياضي لإجراء الفحوصات والقياسات المرتبطة بالمشروع للوصول لمنصات التتويج العالمية والدولية.