شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الكويت الكويتى اليوم فى نهائى البطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، اليوم السبت، مع الكويت الكويتى فى نهائي البطولة العربية للسلة والتى تقام بالكويت. ووصل الأهلى للمباراة النهائية بعد تحقيق العلامة الكاملة فى البطولة، حيث فاز فى نصف النهائي على كاظمة الكويتى، بينما وصل الكويت بالفوز على بيروت اللبناني، فى الدور نفسه.

وفاز الأهلى فى مشواره بالبطولة العربية على كافة منافسيه، حيث تغلب على الميناء اليمنى 132/53 والغرافة القطرى 108/70 والرياضى لرياضى اللبناني 88/71 فى دور المجموعات ليتصدر مجموعته محققا العلامة الكاملة.

وفى دور الـ 16 التقى الأهلي مع نظيره أهلى حلب السورى وفاز 76/87، وفى ربع النهائي ألتقى مع الجهراء الكويتى وفاز أيضا بنتيجة 93/54، قبل الفوز فى نصف النهائي علي كاظمة الكويتى.