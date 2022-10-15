شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. 7 حراس يتنافسون على لقب الأفضل فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على موسم الانتقالات الصيفية، واستقر كل لاعب مع ناديه الجديد أو القديم، ترقباً لانطلاق منافسات الدوري العام في نسختها المنتظرة والمقرر لها 18 أكتوبر الجاري، في موسم لن يكون سهلاً بعد التدعيمات القوية التي قامت بها جميع الفرق، ولعبة الكراسي الموسيقية في حركة تنقلات اللاعبين بين الأندية.

وتلعب حراسة المرمى الدور الأبرز في عامل نجاح أي فريق، لذلك حظي ذلك المركز بحركة تنقلات غير عادية في الميركاتو الماضي، ليضع 7 حراس مرمى في منافسة شرسة بالموسم المقبل على لقب الأفضل في الدوري.

محمد الشناوي، والذي يعتبر الحارس الأساسي للنادي الأهلي ومنتخب مصر، بات في حاجة إلى مواصلة التألق للحفاظ على مكانته بين الحراس بعد بزوغ نجوم جديدة في هذا المركز وتقارب المستوى بين الجميع، وتعول جماهير الأهلي كثيراً على الحارس المخضرم في حصد البطولات.

أما المهدي سليمان فيخوض تحدياً جديداً مع الاتحاد السكندري بعدما تعطل كثيراً على دكة بدلاء بيراميدز، حيث تراجع ترتيبه بين الحراس رغم تألقه في وقت سابق بسبب دكة البدلاء، وفي النادي المصري، يبحث محمود جاد الوافد الجديد إلى النادي البورسعيدي، عن مواصلة تألقه الذي ظهر عليه في الموسم الماضي مع إنبي، ليضمن تواجده بالمنتخب الوطني.

واطمأن نادي الزمالك على حراسة المرمة، وذلك بعد عودة محمد صبحي من فاركو، ليكون لديه ثنائي مميز في حراسة المرمى، وهما محمد عواد ومحمد صبحي، بما يعني أن المنافسة ستكون شرسة بين الثنائي على حماية العرين الأبيض.

وفي سيراميكا، يخوض محمد بسام تحدياً جديداً مغرداً بعيداً عن القطبين بعد انضمامه إلى فريقه الجديد، حيث يبحث عن التواجد بين الكبار وحجز مقعداً بمنتخب الفراعنة، فيما يسعى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز إلى مواصلة تألقه الذي ظهر عليه بالموسم الماضي، ورشحه للتواجد في معسكر الفراعنة.